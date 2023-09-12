黑雨浸壞座駕 三保恐無得賠

倘涉停車場疏忽 或可循民事索償 暴雨襲港令全城幾乎癱瘓，除了影響民生經濟外，各區嚴重水浸猶如「澤國」，大量汽車「死火」甚至被淹沒。對於因突如其來的自然災害而導致的汽車損傷，有保險業界人士指若車主有購買俗稱「全保」的綜合車輛保險，證明盡力避免及減少意外損失，黑雨期間駕車遇上意外亦屬受保範圍，可獲賠償，賠償額則視乎實際損毀程度。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄昨日在一個電台節目上表示，不少車主在上周暴雨期間均面對愛車因水浸導致死火，或是停泊在停車場時遭水淹的慘況。他指，如車主有購買俗稱全保的綜合車輛保險，亦證明已盡力避免及減少意外損失，保險賠償範圍將會包括受水浸影響，賠償金額會按汽車維修費實報實銷。另若車輛因水浸報銷，更或會按車輛折舊後市價作賠償，但車主仍需繳付一定比例的墊底費。

第三保不包括自然災害 羅又指若車主只購買第三者責任保險，因其受保範圍不包括自然或天然災害，亦不包括個人汽車及財物損毀。

由於第三保只賠償涉及人命傷亡的索償，他坦言水浸損失有機會全由車主負責，但假若事件因停車場或管理公司疏忽，例如其事前無做好雨水疏導措施，車主亦可嘗試循民事索償，向有關人士或公司追討賠償。

水浸按折舊後市價賠償 羅少雄預計涉及今次暴雨的保險索償額，可能會較5年前超強颱風「山竹」的30億元索償額更高，一旦向保險公司索償，需要自行繳付墊底費，而且無索償折扣會被扣減，預計明年或會加保費。根據資料，當汽車在停泊時被重物壓毀、被冧樹壓到、玻璃窗被大石打碎，甚至是整輛被風吹翻，都會按維修費實報實銷；如果汽車被水淹沒而報銷，保險公司通常會按照折舊後的市價賠償，折舊計算方式通常視乎車齡及行車里數等因素而定。

至於柴灣環翠停車場受水浸影響，多架車輛幾被淹沒，領展指商場有購買責任保險，呼籲受影響車主與商場聯絡，交保險公司跟進。