紅山半島塌泥兇險 遲來補鑊揪僭建

72號屋拆擋土牆建窗 黑雨成災傷上加傷 經歷世紀暴雨後多區山泥傾瀉，令豪宅僭建問題愈揭愈多。位於港島大潭的紅山半島，至少3間超豪獨立屋變危樓，政府遲來補鑊，派屋宇署及土力工程處人員到場揪僭建，結果證實70號屋最低層平台有僭建物，樓層後面亦有僭建地庫；72號屋最低一層平台近政府斜坡位置僭建一層地庫，對出政府斜坡上有一個非法新建水池，並非法拆除部分靠近政府斜坡的擋土牆以建造該僭建地庫的窗戶。另外，屋宇署今日早上將進入74號屋視察，而初步根據圖則及在屋外目測至少有兩項懷疑僭建。

70號屋露天泳池須圍封 紅山半島臨海方向有部分政府斜坡山泥傾瀉情況，屋宇署發言人昨凌晨回覆本報查詢時表示，隨着屋宇署前日再聯同土力工程處人員到現場視察，發現第70號屋的最低一層平台有一個約5米乘13米僭建物，另外於該樓層後面有一個5米乘6米僭建地庫，但整體樓宇結構沒有明顯危險，而經土力工程處評估後，近政府斜坡的擋土牆亦沒有明顯危險，故70號屋不用即時圍封。不過，有關戶主／佔用人需繼續按屋宇署人員指示暫時圍封屋宇臨海毗鄰斜坡的露天泳池，以策安全。根據資料，70號屋的業主為Superhold Limited，該公司其中一名董事為數碼港首席投資官陳覺忠，該公司於2006年以約3,850萬元買入。

72號屋 斜坡上新建水池 該署發現第72號屋在最低一層平台，近政府斜坡位置，僭建一層約17米乘9米地庫，並非法拆除部分靠近政府斜坡的擋土牆以建造該僭建地庫的窗戶。該些僭建物對整體樓宇結構安全構成高度風險，故72號屋仍須臨時被圍封，以確保安全。該署亦發現在第72號屋對出政府斜坡上有一個非法新建水池，但由於難以近距離視察，未能確定該水池結構是否連接被非法破壞的擋土牆，該署需再作安排，以進一步視察及評估該構築物對第72號屋的影響。根據資料，72號屋業主為前投資銀行黑石集團高層Anthony John Steains及Petrina Anne Steains，兩人聯名於2011年以約7,300萬元買入。

屋宇署今進74號屋視察 至於第74號屋，由於戶主/佔用人拒絕讓該署人員入內視察，該署已根據《建築物條例》第22條的規定發出「擬申請進入處所的手令通知書」，並向法庭申請手令，要求進入該處所，以確定有否任何違規建築物構成危險。屋宇署指，已聯絡到屋主，該署今早將進入屋內視察。本報記者昨日約下午4時許，看見有3個穿上反光衣的工作人員在室外視察，現場也有多名人員了解情況，各人約5時許離開。

根據圖則及目測，該屋至少有兩項僭建，包括該樓層一樓設有樓梯通往露天泳池，而該樓層一樓以下有僭建物。根據資料，74號屋業主為Future Ocean Limited，其中一名董事為滙豐前亞太區市場部客務推廣主管袁慧明，該公司於2006年以約3,900萬元買入。據了解，戶主正身處泰國，上周六（9日）只有一名私人司機在屋內，他請示其僱主後已離開獨立屋。

該署指，現正全力先處理山泥傾瀉引致的樓宇安全問題，以保障住戶及公眾安全，其後該署定會嚴肅跟進相關執管工作，包括根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。此外，該署亦會聯同土力工程處調查上述屋宇進行的僭建工程是否與是次山泥傾瀉有關。至於紅山半島的其他屋宇若發現僭建物的情況，該署亦會根據現行執法政策，以風險為本原則，按序處理。

紅山半島3間獨立屋資料及部分僭建情況