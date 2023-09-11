冰鑑春秋：特朗普真的要回來了？

隨着特朗普在共和黨內支持度將近六成，這讓整個國際開始憂心，要是特朗普真的重新入主白宮，他將會掀起甚麼波濤？

《華爾街日報》民調顯示，高達73%的選民認為拜登年紀太大，不適合繼續領導美國，而在執政能力與經濟表現上，拜登都落後於特朗普。最關鍵的「2024年若重演特拜大戰」問題上，兩人居然打成平手，同樣獲得46%的支持度。這說明只要拜登稍有閃失，就會讓特朗普再度成為白宮主人。

這樣的情況也迫使各國政府開始積極評估，特朗普要是回鍋主政，應該採取甚麼樣的因應方針來面對國際新局。首先，普京一定非常歡迎特朗普回歸，不僅因為特朗普多次宣稱兩人是好友，也不斷自誇有他在烏俄戰爭不會發生，更重要的是特朗普向來重利，目前這種不斷向烏克蘭輸血的做法絕對不是他的作風，美國很可能會放棄援助澤連斯基。而在中美台關係上，如果大陸在貿易問題上作出讓步，特朗普對台灣的支持力度恐怕會大幅下降，因為特朗普曾公開宣稱，他認為習近平喜歡台灣，就好像普京重視烏克蘭一樣。

美國的盟友也對特朗普復出戒慎恐懼，特氏在任時不斷要求提高歐洲與日、韓等國分擔美軍費用的金額，還針對盟友的商品擴大關稅的徵收。現時離大選還有一年多，特朗普已喊出要對所有國家自動徵收10%的關稅，若屆時真的執行，必將重創各國與美國間的貿易，好不容易歷經新冠疫情摧殘慢慢開始復甦的全球經濟，恐怕又將動盪不安。

當然，目前特朗普官司纏身，能否從共和黨初選中脫穎而出並走到大選投票，還有許多變數。但眼看特氏官司愈多，民調反倒逆勢上揚，狂人再現的夢魘，恐怕會讓很多領袖睡不着覺。