激濁揚清：又懶與烏克蘭站一起了

相比起去年在印尼峇里島發表的G20聲明，當中援引聯合國決議「最強烈地譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略」，今次聲明明顯來得溫和。「所有國家應避免以武力相威脅或使用武力來謀求獲取領土，侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立」，雖云沒有開名，外界某程度上也能解釋為所指的就是俄羅斯，但細心閱讀引號內的文字，說是告誡某些強權大國，勿以「航海自由」為名，肆意派遣軍艦炮艇進行武力震懾，雖無直接獲取領土，卻廣收「小弟」構建附庸國；勿透過顏色革命聲援他國獨立、分裂的勢力團夥，藉此侵犯別國領土完整和主權或政治獨立，也是說得通的，因為「所有國家」嘛。當然，慣了舔美者並沒有合格的領悟力。