橫眉冷看：中國汽車不比平治差

本文的標題是「中國汽車不比平治差」，這句話不是筆者所說，而是出自梅德韋傑夫口中，此君曾任俄羅斯總統，現職是俄羅斯聯邦安全會議副主席。梅德韋傑夫在今年初接受記者訪問，說自己去年12月曾訪問中國，坐過Made in China的乘用車。他說：「我們過去曾嘲笑他們的一些設計，但我乘坐當地的汽車兜了風，並觀察了它們的設計……我可以坦率地講，我開的車肯定不比平治差。」

中華人民共和國剛成立時，毛澤東主席閱兵所用的汽車，正是蘇聯製造的吉斯110，中國解放後生產的第一輛車，也是抄襲自吉斯系列。事隔70多年後，世界輪流轉，今日中國汽車在俄羅斯大賣，當地最暢銷的10個品牌當中，有6個是來自中國。如今就連俄國前任總統也盛讚，中國汽車的品質，不比德國的平治遜色。

自從俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，美西方制裁俄國，他們的車廠紛紛撤出當地，剩下來的市場空檔，恰好讓中國車填補了。很多俄羅斯人也跟梅德韋傑夫一樣，過去曾小覷中國汽車，如今靜焉觀之，才赫然發現，中國車的品質已駸駸然後來居上，甚至可以跟歐洲最頂級的品牌一較高低。

剛過去的9月1日，是俄羅斯的開學日，總統普京對一批尖子學生發表講話，他指出，亞洲是未來世界政治經濟的中心，更加鼓勵同學們要加強學習亞洲語言，例如中國語文。過去俄羅斯以作為西方國家為榮，對中國以至亞洲的文化、產物未必十分重視，但是時移世易，東方已漸趨崛起，中國更是一眾亞洲國家的領頭羊。普京與梅德韋傑夫別具隻眼，如今他倆不約而同在提醒俄羅斯人，未來要開拓國家的新出路，就必須把目光投向中國。