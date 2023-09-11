筆下風雲：拉攏澳洲撬動反華鏈

儘管澳洲在軍事上全面倒向美國，但並不表示中國一刀切將澳洲拒諸門外。東盟峰會舉行期間，澳洲總理阿爾巴內塞與國務院總理李強會面，會後表示獲中方邀請今年內訪華。澳洲一直希望中國解除貿易禁令，讓龍蝦和紅酒重新銷往中國，預料訪華之行起碼會爭取到部分解禁。

事實上，中國和澳洲同處太平洋，互無歷史恩怨，中國更是澳洲最大貿易夥伴，若非美國攪局，加上前任總理莫名其妙反華，兩國關係其實可以友好。阿爾巴內塞深明中國市場的重要，而北京亦想向國際展示和而不同、求同存異，那管你跟美國走得很近，只要願意談，北京亦願意傾。跟澳洲破冰，正好起到正面作用。

反觀加拿大，總理杜魯多繼續擺出反華急先鋒的模樣。他近日忽然表示，中國採取強硬外交政策，使兩國不可能維持正常關係，加國與中國沒有「和解」空間。杜魯多早前才鬧婚變，國內又因卑詩省山火延綿不熄而民望低殘，經濟更是一沉不起，繼第一季實際國內生產總值按年輕微增長0.6%後，第二季陷入停滯，按月計算，6月份更收縮0.2%，經濟或陷入衰退。一個治國無能的總理，一味以反華博取眼球，實在令人瞧不起，難怪中國睬佢都傻。

另一對澳洲眼紅的國家，可能正是剛有外相訪華的英國。祁湛明雖然是5年來首位踏足北京的英國外相，但此行並無甚麼實際成果。英國經濟之差毋庸贅言，第二大城市伯明翰衰到破產，多達26個市議會恐步其後塵。而中國則是英國第三大貿易夥伴，無奈作為美國小弟，英國反華已是根深柢固。然而，當英國見到澳洲能從中國獲取實利，以英式紳士之勢利虛偽，肯定也會蠢蠢欲動，美國組成的反華鏈便有撬動空間。