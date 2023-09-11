強詞有理：西方挑撥

印度一直有一個「大國夢」，今年G20峰會由其主辦，本來正是凸顯大國地位的大好機會。可惜天不遂人願，中國和俄羅斯元首雙雙缺席，使這次峰會黯然失色，加上美西方刻意挑起各種爭議，在缺乏共識之下聯合聲明幾乎難產。印度難得主辦一場大型國際會議，萬萬沒有想到會有這麼多阻滯，真是人算不如天算。

英國首相辛偉誠倒打一耙，聲稱有關俄烏戰爭和氣候問題的提議受到中國阻撓，導致峰會聯合聲明欠缺共識。其實在峰會之前，美西方就製造了不少噪音，企圖在峰會上塞進私貨，除了針對俄烏戰爭，還大肆炒作「中印矛盾」，極盡挑撥之能事。辛偉誠反指中國阻撓議程，正是美西方典型的賊喊捉賊，須知G20不是G7，中俄等國也有發言權，並非美西方說了算。何況峰會東道主印度在俄烏問題上一直保持中立，還大量採購低價俄油，根本不願意得罪俄羅斯。

無可否認，中印之間確實存在一些矛盾，既有領土爭議，也有歷史恩怨，還有「龍象情結」，美國企圖乘虛而入將印度拉入反華陣營。但印度也有自己的原則立場，一向奉行不結盟政策，保持獨立自主，不會輕易加入任何一個陣營，更不願意為某個大國充當打手。

有美國媒體報道，美國近期在不同國際論壇上慎重詢問印度如何在台海衝突上發揮作用，印度軍方將研究充當美國盟軍後勤中心，甚至直接介入對中國開戰。這種報道一看就知是胡編亂造，既幼稚又無聊更無稽，無論中印之間有甚麼矛盾或「龍象情結」，印度都不可能介入台海衝突，更不可能直接對中國開戰。老美煽風點火，恰恰暴露自己居心險惡，他們當然希望中印直接開戰，以便渾水摸魚，這種陰謀詭計連3歲小孩也騙不過。印度與中國對抗，對雙方都沒有好處，得利的是美國，莫迪政府不可能連如此淺顯的道理也不懂吧？

再說，中印實力懸殊，即使印度想叫板中國，也要掂掂自己的分量。雖然近年美西方不斷吹捧印度，將其形容為下一個中國，甚至將會超越中國，有些印度人因此內心膨脹。但實際上，目前印度GDP還不足中國的五分之一，基建設施更是無法相提並論，豈有那麼容易超越。印度外長蘇傑生坦言，印度必須與中國攜手，方能實現「亞洲世紀」的願景，這才是實話。