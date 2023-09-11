龍吟虎嘯：借印度18個膽也不敢

在印度新德里舉行的G20峰會，中俄兩國元首缺席，最高興的是美國總統拜登，他抵埗後就與印度總理莫迪舉行了52分鐘會談，重申支持改革聯合國安理會，讓印度成為常任理事國。會談後，美印還發表聯合聲明，重申美國、印度、日本、澳洲組成的「四方安全對話」（Ｑuad）在支持一個自由、開放、包容、有韌性的印太地區的重要性。不必明眼人皆可看出，這是在針對中國，暗示中國影響了印太戰略的安全。眾所周知，這個「四方安全對話」，就是美國拉幫結派、打壓遏制中國的產物。

中印這些年雖然有在經貿和某些國際事務上合作共贏之舉，但關係並不好，相當彆扭，主要原因是印度追隨美國；中印之間有解不開的主權領土糾紛，造成邊境衝突。雙方都知道，這些糾紛和衝突目前解決不了，很無謂，但就是要互懟，就是要互相指摘。然而，對衝突大家又很有誠意「管控」，防止真的成為軍事行動，爆發戰爭。於是雙方回到冷兵器時代，兩國軍人用棍棒鋼管埋身格鬥。

對於這種冷兵器管控風險，山姆大叔是不高興、不過癮的。老美的算盤是，中印衝突愈烈、打得愈歡，它愈能把印度拉在懷裏，愈能向中國施壓。於是，山姆大叔加緊挑唆，知道中國不容挑戰的紅線是台灣問題，於是就在此做文章。美媒日前報道，美國近期在不同的國際論壇場合，詢問印度如何能夠在台海衝突中發揮作用？

據稱，印度軍方將研究充當美國盟軍後勤中心；另一個極端方案是直接介入，對中國開戰。據悉，印度國防參謀長已指示印軍研究上述方案。第一個方案，是印度在台海戰爭中對盟國提供軍艦、戰機的維修保養，提供食品、燃料和醫療設備等。第二個方案，是台海衝突爆發，印度就在中印喜馬拉雅山有領土爭議的地方，向中國發起軍事進攻，「開闢新戰場」，對中國東西夾擊。然而可以肯定此乃妄念，借它18個膽也不敢！