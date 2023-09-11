政情：盧偉國多諗頭 「打風餸」靠罐頭

經歷超強颱風「蘇拉」掛10號波之後，呢幾日又受到另一颱風「海葵」嘅殘留雨帶，黑色暴雨導致全城水浸，交通大癱瘓。喺寸步難行嘅情況下，點樣搵食？

網上教「每周一煮」嘅工程界議員盧偉國（WK）當然有計啦！佢話上周教嘅「打風餸」香菇肉醬撈麵，反應好好，有朋友即刻去超市買香菇肉醬罐頭；亦有朋友即日照辦煮碗再加料，即係加隻煎蛋，都話好好味。

教煮回鍋肉家常豆腐 喺打風之前，大批市民會去掃貨儲糧，罐頭係必不可少嘅，亦係最簡單方便。可能係惡劣天氣持續，WK尋日教另一款「打風餸」，係乜嘢？就係「回鍋肉家常豆腐」，都係用罐頭嘅。

WK話記得大學年代喺環頭環尾嘅上海小館醫肚，間中都會叫「家常豆腐客飯」，貪佢有葷、有素、有湯同有飯。其中就有幾片烚熟之後再切片炒製嘅豬腩肉，即係所謂「回鍋肉」。至於「罐頭回鍋肉」就真係細時阿媽買、依家自己買，由細食到大嘅，香香辣辣，有肉片有筍片，就咁食都正，話用佢嚟炒豆腐、青椒，簡單好味，佢仲提醒罐頭回鍋肉味濃，唔需要再調味嘞！

盧偉國