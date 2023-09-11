政情：家長霸凌投訴 教師怨氣滿肚

威脅飯碗不保 朱國強嘆同行壓力爆煲 學生之間嘅校園霸凌就聽得多，但係家長霸凌老師又有冇聽過？身兼北區一間小學校長嘅教育界議員朱國強就引用近日南韓逾萬名教師喺首爾集會，指控家長「霸凌」式投訴，導致有教師不堪壓力而自殺，佢話其實「怪獸家長」「霸凌」式投訴老師呢件事喺香港都成日發生咁話。

朱國強話「怪獸家長」、「無理家長」嘅問題近年喺香港屢見不鮮，好多老師同校長都有向佢反映，話有家長濫作投訴，成日上綱上線，揚言話動用媒體，甚至政治人物同教育局，威脅將教師投訴到底，令老師丟飯碗，藉住施壓迫使教師、校長同法團校董會屈服，但實際上係出於私利，甚至宣洩情緒。佢話近呢兩年嘅情況嚴重好多，有可能同家長壓力大、精神困擾，又唔識處理有關。

情緒困擾 失眠影響身體 家長呢啲行為，佢話唔單止可能係家長本身有情緒困擾，佢收到好多個案係老師因而受到傷害、有情緒問題，甚至有失眠等影響身體嘅症狀，為咗更了解老師情況，佢都草擬緊問卷諗住做個調查。

朱國強直言依家政府政策對呢啲家長係「冇佢符」，而隨住學校投訴機制全面落實，家長投訴由校本處理，呢個機制往往被家長偏見所誤解，以為係「自己人查自己人」，家長又唔肯同學校多啲溝通，對調查結果都「唔服氣」，所以佢建議教育局應該要引入第三方人士調解及介入，例如搵經驗豐富嘅退休校長或者教育局官員幫手，令投訴得以正確處理。

朱國強話咁做學校可以將精力投入教學，又話當局都應該要加強家長教育同公眾宣傳，增加家長對學校嘅信任、對校政同投訴機制嘅認知，減少無理投訴咁話。

倡引入第三方人士調解 其實佢話早前喺立法會都提議過如果家長有明顯嘅長期負面狀態，而有專家可以證明會導致壞影響，可以規定要家長接受輔導、上課程等，而引入第三方人士調解呢個建議，佢之後都會向立法會教育事務委員會提出討論呢個議程。