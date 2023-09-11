東方民調：經濟低殘 消費大減 搞旺夜市港人睇淡

憂欠特色諸多掣肘 業界缺人手紛擰頭 本港經濟疲弱，港人多北上消費，政府擬搞旺香港夜市，吸引本地和旅客在港消費，惟不少相關業界坦言，無人手、無條件配合夜經濟。「東方傳媒民意調查」結果顯示，亦有不少受訪者「大潑冷水」，四成人指現時已沒有夜間外出消費意欲，主要原因是經濟差，想慳錢；亦有人稱因為疫後生活習慣改變；即使政府多次舉辦日間市集，逾四成人亦無去過。對於政府期望搞旺香港夜市刺激經濟，受訪者坦言不抱期望，擔心欠特色、限制多，最終未能吸引消費。

香港和內地恢復通關半年，但旅客人數尚未回復至疫情前水平，即使港府大搞「開心香港」活動，經濟提振作用有限，外界擔心高消費力的遊客一去不返。政府近日表示，本港需不斷提升自身競爭力和吸引力，短期內政府要與業界合力搞活搞旺香港夜市，更好鞏固復甦中的各個經濟環節，保持復甦動力。惟業界紛紛「耍手擰頭」，有零售業界曾就延長晚間營業時間向業界了解，但獲得不少負面反應，坦言人手不足，並無條件配合。

而油麻地廟街販商亦與多個政府部門開會，討論復興廟街夜市，期望部門拆牆鬆綁，以令更多大牌檔重現廟街。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問450名18歲或以上市民，結果顯示，有44%受訪者表示，在香港平均一星期只有一至兩天夜間外出消費；40%更指完全沒有；10%指有3至4天。

疫後生活習慣改變 對於不想夜間外出消費的主原因，有37%受訪者直指是因為經濟差，想慳錢；22%稱，因為疫後生活習慣改變；20%表示，因為店舖早收少娛樂；9%擔心治安差；7%指因為生活壓力大不想外出。

政府想短期內搞旺香港夜市，47%受訪者擔心欠特色限制多，最終「搞唔成」；21%批評港府後知後覺，難扭轉劣勢；10%質疑，商店無人手延長晚市。

政府曾舉辦多個日間市集，惟41%受訪者直指無去過；23%批評市集無新意；22%稱物價太貴無意欲消費；8%批評地方不便。

內地夜市多姿多采 內地亦重啟夜市，對於北上消費，52%受訪者直指內地夜市比香港多姿多采；15%更稱放假已經常北上；另有2%更稱商機多，有意北上做夜市。

本港夜經濟疲弱，60%受訪者認為，主要原因是營商成本高；27%認為是客源不足；認為是人力不足有6%。

商場客源不足，人流稀疏。 東方傳媒民意調查 不少食肆難請人。（林麗明攝） 今年3月私人職位空缺數字 政府曾舉辦多場美食市集，但市民反應一般。