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半歲B仔暈倒 急送院搶救

男嬰被送往仁濟醫院搶救。 男嬰被送往仁濟醫院搶救。
男嬰被送往仁濟醫院搶救。
【本報訊】上周六晚近11時半，執法人員接獲一名男子報案，指其6個月大的兒子在荃灣楊屋道100號的單位內暈倒。救護員到場為男嬰進行急救，再送往仁濟醫院搶救。人員正就事件展開調查，案件暫列「有人暈倒」。
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