孭大鐵鉗圖犯案 飛天蠄蟧墮樓亡

登唐樓天台 爬外牆而下 泰籍男子變身「飛天蠄蟧」，昨午疑爬牆潛入銅鑼灣一唐樓單位爆竊，卻失足飛落地下天井，當場不省人事，居民聽聞墮下巨響揭發報案，泰籍漢送院搶救後傷重不治。執法人員在唐樓天台尋獲一個背囊，又在天井檢獲爆竊工具大鐵鉗，相信泰籍漢未得手已墮樓身亡，案件列企圖爆竊。此外，上周五人員亦在錦田，拘捕3名涉及3宗爆竊案的內地男子，起出電筒、手套等爆竊工具。

昨日下午1時許，銅鑼灣利園山道21號唐樓突然傳出墮物巨響聲，有居民循聲前往查看，驚見一名昏迷男子倒臥地下天井，相信他從高處墮下，立刻致電報案。救護車到場將男子送往律敦治醫院搶救，可惜他終告傷重死亡。執法人員登樓調查，在唐樓天台檢獲一個黑色背囊，內有個人財物及身份證明文件，證實墮樓的28歲男子為泰國籍。

人員亦在天井檢獲一把紅色手柄的大鐵鉗，經初步調查後，相信該名泰籍漢走上唐樓天台，放下背囊後再爬外牆而下，趁機潛入單位進行爆竊，中途懷疑失足墮樓，傷重不治。案件列作企圖爆竊，其死因有待進一步調查。

涉3宗村屋爆竊 拘3內地漢 另外，本月3日及7日執法部門接獲報案，指元朗錦田有3間村屋的窗花被破壞，屋內有搜掠痕迹，懷疑遭爆竊。人員經翻看大量閉路電視錄影後，鎖定3名疑犯身份。至上周五傍晚6時許，八鄉分區人員於港鐵錦上路站，以涉嫌「爆竊」及「外出時備有偷竊用的物品」罪，拘捕3名（43至47歲）目標內地男子，在他們身上檢獲一批懷疑爆竊時使用的工具，包括油壓鋼筋剪、電筒、手套等。經進一步調查後，3名疑犯除上述於錦田發生的兩宗爆竊案外，亦與元朗區另一宗發生在8月15日的村屋爆竊案有關，他們正被扣留調查。