手袋衣物再縫合 機場揭暗格藏毒

【本報訊】香港海關上周六（9日）及昨日，在香港國際機場偵破兩宗行李販毒案，檢獲約1.5公斤懷疑可卡因及5.3公斤懷疑大麻花，市值共約250萬元。首宗案件涉及一名53歲外籍男旅客，他上周六從塞拉利昂自由城、經土耳其伊斯坦布爾抵本港。關員替他清關時，發現行李影像有可疑，當中一個電腦袋、一個手袋及5件衣物均有再縫合痕迹，且異常沉重，最後於該些物件的暗格內，檢獲該批懷疑可卡因，遂把他拘捕。該男子報稱售貨員，聲稱來港做生意，承認替他人運毒，他已被控以「販運危險藥物」罪名，案件於今日到西九龍裁判法院提堂。