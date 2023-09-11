手袋衣物再縫合 機場揭暗格藏毒
【本報訊】香港海關上周六（9日）及昨日，在香港國際機場偵破兩宗行李販毒案，檢獲約1.5公斤懷疑可卡因及5.3公斤懷疑大麻花，市值共約250萬元。首宗案件涉及一名53歲外籍男旅客，他上周六從塞拉利昂自由城、經土耳其伊斯坦布爾抵本港。關員替他清關時，發現行李影像有可疑，當中一個電腦袋、一個手袋及5件衣物均有再縫合痕迹，且異常沉重，最後於該些物件的暗格內，檢獲該批懷疑可卡因，遂把他拘捕。該男子報稱售貨員，聲稱來港做生意，承認替他人運毒，他已被控以「販運危險藥物」罪名，案件於今日到西九龍裁判法院提堂。
另包裝食品檢大麻花
第二宗案件涉及一名23歲外籍男旅客，他昨日從泰國清邁飛抵本港，關員替他清關時，得知他僅留港一晚，惟行李箱較沉重，X光影像也有可疑，行李箱內有大量蛋糕、曲奇餅、薯片及茶包等食品。經仔細檢查後，在18包包裝完整的食品中起出該批懷疑大麻花，該名報稱學生的外籍男子，涉嫌「販運危險藥物」被捕，他現正被扣查。
隨着香港與內地和國際恢復便捷往返，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。
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