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私家車撞花槽 男子涉酒駕被捕

涉事私家車於西沙路失控。 涉事私家車於西沙路失控。
涉事私家車於西沙路失控。
【本報訊】昨日凌晨4時許，一輛私家車沿西沙路往馬鞍山方向行駛，至沙安街交界時懷疑失控撞向路旁一花槽。
未能通過呼氣測試
人員接報到場，經初步調查後，姓鄭（30歲）男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。
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