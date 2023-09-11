3警追犯失威 腳軟接連仆低

過程網上曝光 表現令人失望 日前社交網上流傳一段3名警員追捕疑犯時，其中兩人連環仆倒的「車Cam」影片。片段顯示事發時間為上周六（9日）下午5時43分，地點是銅鑼灣登龍街近堅拿道東交界。片段拍得當時先有一名軍裝警及一名便衣警，奮力追截一名男子，惟期間便衣警大出洋相，頓失平衡仆倒在地；之後有第3名警員出現尾隨兩名同袍追捕，惟該名軍裝警在追截期間，亦突然整個人失去平衡，衝前約一米仆倒，再爬起身向前跑去繼續追犯。

影片甫開始，見一名身穿迷你裙的染金色長髮的性感女子，站在一部車輛後面，手持手機拍攝另一手上的軟雪糕。約10秒鐘後，該車輛突然「搖一搖」，性感女郎似乎知道有事發生，隨即停止拍攝及向後觀望，未幾即走到一旁。此時，一名軍裝警及一名便衣警，沿登龍街追截一名穿黑衫黑褲及戴帽男子，在該男子跑至街口時「仆一仆」，未幾迅速起身，並沿堅拿道東往禮頓道方向逃跑。兩名警員雖然緊隨而至，並且追及該名男子並扯着其衣服，但仍然被對方成功掙脫逃走，當中便衣警更大出洋相，頓失平衡仆倒在地，惟他亦隨即起身，繼續追截男子。

不過，最令人意想不到的是，追截期間還有第3名警員出現，該名軍裝警員緊隨兩名同袍現身，惟未知是否體能不足，突然整個人失去平衡衝前約一米仆倒至「五體投地」，但他亦再爬起身向前跑去繼續追捕。片段可見當時有5名途人在場，各人見警員追捕疑犯仆倒後，俱停下讓路。

終拘捕涉事泰籍毒男 執法部門指在當日下午5時48分，港島衝鋒隊警員在登龍街2號進行反罪惡巡邏時，發現一名外籍男子形迹可疑，遂上前截查。期間該名男子拒絕合作，推開兩名警員，並在逃走期間撞到停泊在上址的一輛私家車；警員終在霎東街11號對開將其制服，並在他身上檢獲小量懷疑冰毒。經初步調查，該名26歲泰國男子涉嫌「藏毒」、「藏有工具可作吸食用途」、「襲擊警務人員」及「阻礙警務人員執行職務」被捕，現正被扣留調查。事件中，兩男一女警員分別手、腳及頸部受傷。