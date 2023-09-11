澳門消息：港澳船票夜航增至$220 9‧15生效
【本報綜合報道】港人過澳門陸路可經港珠澳大橋進出，海路亦是其中一個選擇，不過噴射飛航及金光飛航昨均宣布，來往港澳的船票將於本周五（15日）起加價，調整後，日航為175元起，夜航則加至220元。噴射飛航是繼2017年後，相隔5年後首次票價調整。
日航平日$175 周末假日$190
噴射飛航表示，獲澳門政府批准調整澳門/氹仔往返香港航線，以及往返澳門及香港國際機場航線船票票價，票價調整加幅為8.5%至10%不等。噴射及金光飛航船票加價後，日航平日價格為175元，周末及假日則為190元；至於夜航則劃一收220元。
此外，噴射飛航亦將於本周五加價當天起至今年12月15日期間，推出港澳航線船票價優惠，乘客於噴射飛航網站選購e-boarding來回船票，可享9折優惠。
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