澳門消息：港澳船票夜航增至$220 9‧15生效

【本報綜合報道】港人過澳門陸路可經港珠澳大橋進出，海路亦是其中一個選擇，不過噴射飛航及金光飛航昨均宣布，來往港澳的船票將於本周五（15日）起加價，調整後，日航為175元起，夜航則加至220元。噴射飛航是繼2017年後，相隔5年後首次票價調整。