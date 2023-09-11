澳門消息：被揭多案收賄瀆職 助理檢察長及3人羈押

【本報綜合報道】澳門一名助理檢察長被揭發與律師等3人合謀，於多宗刑偵案件中收受賄賂瀆職，目前4人均已羈押。經法官作出起訴批示後，案件已移送中級法院排期審理。澳門檢察院表示，該名助理檢察長正在放長期無薪假。

檢察院續說，之前收到澳門廉政公署對江姓助理檢察長的調查報告，遂進行偵辦。經深入調查發現，江姓嫌犯夥同一名關姓律師，以及蔡姓、吳姓兩名嫌犯組成犯罪集團，在多宗刑偵案件中收受賄賂作出干預司法公正的不法行為，涉嫌觸犯「受賄作不法行為」、「公務員袒護他人」、「濫用職權」、「違反司法保密」、「瀆職」等犯罪。

夥同律師 中級法院排期審 江姓嫌犯在被調查期間處於放無薪假狀態，檢察院日前發出拘留命令狀，江姓嫌犯和案中其餘3名嫌犯均已被採取羈押強制措施。該案正在排期中，由於有嫌犯被羈押，料中級法院會在短期內審理。

對於有檢察院司法官涉嫌實施職務犯罪，檢察院指將嚴格依法追究犯罪行為人的刑事責任。據網站介紹，目前檢察院在職司法官共有34人，包括檢察長一人、助理檢察長7人和檢察官26人（包括主任檢察官9人），他們主要負責對刑事案件的調查與起訴，在各級法院代表檢察院出庭，依法參與刑事、民事及行政訴訟。