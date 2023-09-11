迎新營玩嘴對嘴 可構成性騷擾

平機會：參與旁觀倘感不安 大學迎新營（Ocamp）接連出現疑似性騷擾、露骨行為，部分涉及刑事風化案。平機會主席朱敏健昨日在一個電視節目中表示，大學迎新活動的部分參與者，若出現身體接觸、嘴唇對嘴唇等行為，雖然未至於達到刑事罪行，但若果有關情況令到參與者及旁觀者感到不安、不受歡迎，便已符合違反性騷擾行為的規定。他強調平機會亦會與時並進，不是要做所謂「道德重整」工作，但所有事情都應該有一個客觀道德標準去量度。

朱敏健表示校園性騷擾行為屢有發生，平機會曾在2019年的調查中，發現有四分之一大學生曾在過去一年遭受性騷擾，但當中僅有四十分之一有作出舉報。朱敏健認為性騷擾行為在社會上被過分容忍，希望提醒社會注意事件、大眾要以「零容忍」態度面對性騷擾行為。在《性別歧視條例》的定義下，朱表示若一個人對另一人做出不受歡迎的行為，主觀標準在受眾一方，如受眾覺得言行是不受歡迎、言行是涉及性意味、加上在「合理人」的概念下，經考慮後認為行為會令該受眾感到憂慮、尷尬或恐懼等，便會構成性騷擾。

朱解釋，合理的概念就是以一個目前社會通用的標準衡量這些行為，他說在場100人裏面，有99人都贊成，可能只有一兩人不贊成，但這並不是一個理由，即使事主可拒絕參加相關環節，但其他人繼續，而事主要旁觀過程，感覺不安，仍可能屬性騷擾。

朱強調，平機會關注性騷擾行為的同時，亦明白到社會道德標準價值，會隨時代改變，平機會亦會與時並進。他明白可能年輕人會認為自己走在社會潮流尖端，他們或許覺得很多事情無傷大雅；平機會亦不是一個道德重整委員會，並非希望社會重返「清教徒」時代，但強調任何事情都應該有一個衡量的尺度。

現行有關條例未必涵蓋 至於迎新營的情況，朱指有部分參與者做出一些有身體接觸的行動，在大庭廣眾角度而言，例如嘴唇對嘴唇、女生穿上淺色服裝濕身後不准換衣服等行為，雖然未達致刑事行為，但很明顯有些人已覺得不論作為旁觀者或參與者，也感到不安、不受歡迎，這便已符合了法例規定、屬於性騷擾行為。他認為迎新營「搞手」應要考慮客觀地看活動「會唔會令人唔舒服」、或變成另一種效果。但他指現行性騷擾條例，未必涵蓋聯校迎新營，又指平機會於兩年前已提出修例，稱政府正積極考慮接納部分建議。

此外，一名男子疑參與迎新營期間連犯色戒，經調查後，該名姓嚴（28歲）被捕男子已被暫控兩項非禮罪及一項窺淫罪，案件已於上周六上午在屯門裁判法院提堂。