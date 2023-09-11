被指無牌製月餅出售 民主黨成員稱贈市民

【本報訊】民主黨去年涉嫌在大圍村屋製造無牌月餅圖利後，有報道指該黨又擬出售無牌製造月餅，為涉嫌違反《港區國安法》被捕、正還押的該黨前副主席林卓廷籌集資金。而在生產現場有該黨中委莊榮輝，食物環境衞生署亦於前晚抵達現場並取走約10袋證物，並稱調查仍在進行中，如有足夠證據會提出檢控。莊榮輝強調當日是借用好友場地，製餅贈街坊。

莊榮輝昨日回覆指出，當日連同好友及義工們做餅，打算贈予基層市民，而過去不少地區人士，包括泛民及建制派，都會在不同的處所，如議員辦事處包糉、做餅，送贈予街坊，與是次事件一樣，並非經營任何與製作食品有關的業務，食環署亦沒有視之為違法，而據他理解，只有經營食物製造才需要向食環署領牌。他又指火炭場地剛完成裝修，設備齊全，衞生環境埋想。

3部門先後到場 食署取走證物 他續稱，前日傍晚約6時許，食環署人員到場，表示收到有人投訴所以要取證調查；約7時許，海關人員亦到場，表示未有發現有任何違反他們負責的法例，逗留約15分鐘後離開；最後，3名執法人員到場，沒有與莊進行任何溝通和對話，只逗留幾分鐘就離開。他指上述3個部門至今並無向莊指出有違反任何香港法例。民主黨則回覆指事件與該黨無關，並不作任何補充。