亞特蘭大香港龍舟節 64隊伍參賽

【本報訊】新任香港駐紐約經濟貿易辦事處（香港駐紐約經貿辦）處長何美智於9月9日（亞特蘭大時間），主持美國亞特蘭大香港龍舟節，這是她上月上任後首次進行公務訪問。

促進文化商業經濟聯繫 何美智在拉尼爾湖奧林匹克公園舉行的開幕禮致詞時表示，香港駐紐約經貿辦於1995年首次在亞特蘭大引入龍舟節，至今一直推廣這項活動，對此感到非常自豪，因為它與其促進和加強香港與亞特蘭大之間的文化、商業和經濟聯繫的使命，完全脗合。

何續指：「慶祝這項活動的非凡歷程，從1995年只有7支隊伍參賽的小型賽事，發展成為今天目睹的多元文化盛會，把來自不同背景的人們團結起來。龍舟節已不但是體育活動，它象徵着香港充滿活力、生機蓬勃和多姿多采。」她並藉此機會邀請觀眾到訪香港，探索豐富而令人興奮的學習、工作、營商和消閒機會。

今年的亞特蘭大龍舟節共有64支隊伍參加，包括來自佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和田納西州的1,500多名健兒，其中更有喬治亞理工學院香港同學會的成員組成「香港駐紐約經貿辦龍騎士隊」參賽。今屆賽事還有3支由乳癌康復者組成的隊伍參加，創下紀錄。香港駐紐約經貿辦亦在岸上設立宣傳攤位，為觀眾帶來香港主題的遊戲和紀念品，活動上還播放展示香港名勝和機遇的短片。