兩鐘表展閉幕 錄近1.5萬買家採購

【本報訊】商貿展覽不斷，香港鐘表展及國際名表薈萃的實體展前天圓滿結束，縱使兩展受極端天氣影響，於上周五（8日）需暫停開放，然而4天展期仍吸引來自95國家及地區、近1.5萬名商貿買家蒞臨實體展參觀採購。主辦單位指來自內地、中東等國家的買家大增，有助推動場內氣氛，而網上展期延續至9月16日。

兩個展覽均為香港貿易發展局於復常後首次舉辦的全球主要鐘表展，展會吸引來自17個國家及地區、超過700家展商。有參展商表示，於場內成功尋找新的業務合作夥伴和供應商，例如來自亞太地區的零售商和分銷商為潛在商業夥伴。

貿發局副總裁張淑芬亦指，不少展商更即場獲取訂單；出席的買家亦非常國際化，其中來自中國內地、中東及東盟國家等的買家數目均錄得升幅，帶動展場洽商的氣氛。

6成受訪者看好未來兩年銷售 另一方面，貿發局於展覽期間訪問約900名展商和買家，發現近60%受訪者預期未來兩年整體銷售額會有增長，最多受訪者認為在未來兩年鐘錶業主要增長的傳統市場為南韓、澳洲及太平洋群島、北美洲及日本；新興市場則看好印度、中東、中國內地及東盟國家。

該局又指，鐘表展網上展期將延續至本月16日，買家可於網上瀏覽產品及洽商。而緊接兩展，是10月13至16日舉行的香港秋季電子產品展及國際電子組件及生產技術展，均會以融合展覽模式舉行，促進中小企推廣商務，捕捉商機。