沿途有「理」夥中樂團辦鼓樂課堂 懲教助在囚青少重整價值觀

【本報訊】近年，不少涉及嚴重罪行和思想激進人士被判入懲教院所，懲教署推出沿途有「理」計劃，因應他們的更生需要推展不同教育活動，與香港中樂團合辦的中國鼓樂課程便是其中之一。課程有15名在囚青少年參加，學員在院所完成6節課堂後，其家長獲邀觀賞他們的表演。該計劃希望讓學員認識中國歷史，重整心理和價值觀，以及重修家庭關係。

認識傳統思想文化 有份參與課程的學員明仔（化名）表示，中國鼓是中國人發明，作為其中一分子，感到非常有成就感。另一學員豪仔（化名）說，舞龍舞獅，以至川劇、粵劇等不同戲劇都會用到中國傳統樂器，學習中樂，令他更了解中國文化，加深對中國傳統的認知。沿途有「理」計劃共分3個部分，其中兩部分為重整學員心理和價值觀，以及生涯規劃和重修家庭關係。

另一部分則為認識中國歷史和加強國民教育，懲教署推出一切從歷史出發活動，透過虛擬實境、電競活動、中國戲劇，以至中樂課程等，協助在囚人士認識中國歷史和文化。

懲教署監督（特別職務）林賜良表示，中樂是中國文化的重要部分，不時在喜慶、喪禮、表演等場合出現；讓在囚人士親身體驗中樂強大的感染力，可令他們更欣賞中國文化，從而對國家更有歸屬感，加強國民身份認同。

香港中樂團行政總監錢敏華指，透過與中國音樂有關的故事和歷史人物，讓學員更了解中國傳統思想和價值觀。至於選擇教授中國鼓，因為它較易學習，並且是一個「象徵」，希望在囚人士知道，社會替他們打氣，鼓勵他們走過這條更生路。