市建局升級版手冊 樓宇保養提早規劃

煥然懿居第三座試點 擴展預防性維修理念 大廈小業主缺乏維修保養知識，就算有心想做好保養，亦可能無力做好。有見及此，市建局表示，將於「煥然懿居第三座」項目，以及在4幢由市建局自行管理、用作受重建影響而作安置的大廈，試行「升級版」樓宇保養手冊，除了涵蓋結構構件的檢驗方法外，亦將列明每項工程項目的維修方法，並計劃將內容編製成一套樓宇保養手冊範本，以供發展商、物業管理業界和業主作參考，加大樓宇保養維修的支援。

市建局行政總監韋志成昨日在網誌表示，一般業主在籌組樓宇復修工程時，普遍面對「3缺」的困難，包括缺乏維修工程的組織能力、財政儲備、以及缺乏有關工程的專業知識；針對工程的專業知識，市建局團隊透過整合過往在推動樓宇復修的經驗，在大約3年前開始，於自行發展項目的煥然懿居第一及第二座，制訂了較整全的保養手冊，包括整合各項公用設施的保養資料、需要定期檢查的工程項目等，並在此基礎之上，進一步制訂「升級版」的保養手冊。

列設施壽命 每10年測滲水 韋表示，「升級版」的保養手冊涵蓋3大特色，包括詳列了非日常維修保養工程項目檢驗和維修方法，如須每10年以紅外線熱像儀，偵測有否出現滲水現象，若懷疑有滲水，就需進行局部試水測試，以便及早找出防水層破損的地方並進行修補，減低鋼筋出現銹蝕的機會。另外，亦會列明公用設施使用壽命年期、委聘認可人士確認保養手冊資料準確無誤，而「煥然懿居第三座」公契亦將列明，大廈物業管理公司須切實執行這份手冊，大廈的業主立案法團需負責監察物業管理公司具體執行的情況。

冀年底推範本供業界參考 韋志成說，將總結「煥然懿居第三座」在試行「預防性維修」的經驗，並與政府和業界分享，首項工作是將手冊內容編製成一套樓宇保養手冊範本，最快在今年年底前推出，以廣泛收集業界意見，持續優化範本內容並加強推廣。