醫健：藥到病除：減油脂積聚 勤潔膚防暗瘡

暗瘡是一個十分常見的皮膚問題，影響着各個年齡層的人，當中以青少年的患者居多。暗瘡的成因主要是油脂過度分泌、毛囊角質增生、細菌感染而導致發炎。皮膚內的皮脂腺如果分泌過多油脂的時候，有機會堵塞毛囊，造成暗瘡。有些人或會因賀爾蒙失調，導致油脂分泌旺盛而造成暗瘡問題，但為數不多。

口服抗生素 殺菌治療 而毛囊角質增生會令死皮細胞積聚，在毛囊中造成粉刺，增加暗瘡形成的機會。皮膚上的痤瘡丙酸桿菌如果在毛囊中繁殖，會導致發炎的情況發生，引致暗瘡形成。近年一些關於飲食和暗瘡的關係研究指出，奶類和高升糖飲食或會導致暗瘡問題，但此理論需要更多實證支持。

要解決暗瘡問題，患者可以考慮使用藥物治療，包括外用和口服藥物。過氧化苯（Benzoyl peroxide）、杜鵑花酸（Azelaic acid）和克林黴素（Clindamycin）是一些常用的外用暗瘡藥物，它們有殺菌作用，減少細菌造成皮膚毛囊發炎的情況。而外用維他命A酸藥物則能減少毛囊角質增生的情況出現。

就口服藥物而言，一般分為抗生素、口服維他命A酸藥物和賀爾蒙藥物。抗生素一般會使用四環素，殺滅細菌及減少發炎的症狀。口服維他命A酸藥物則能減少皮膚油脂分泌。如果受賀爾蒙失調影響，患者或需要服用口服賀爾蒙藥物來治療暗瘡。

除了藥物治療外，日常的皮膚清潔亦十分重要。患者應保持患處清潔，以防止細菌孳生及油脂積聚於皮膚上。另外，患者應避免擠壓暗瘡，以防止細菌感染和疤痕的形成。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心