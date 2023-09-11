葵涌醫院群組增至20人染疫 專家：10月底料現新一波新冠高峰

【本報訊】中港雖然恢復免檢疫通關逾半年，港府亦取消各項防疫禁令，但新冠疫情未離港人而去。葵涌醫院續護病房的新冠病毒感染群組，再多3人染疫，該群組染疫人數增至20人。專家表示，隨着夏季流感回落後，料今年10至11月將再出現新一波新冠病毒感染高峰期。

葵涌醫院發言人表示，該院一個續護病房日前出現新冠毒感染群組，經接觸追蹤調查後，發現該病房再多3名出現發燒病徵的女病人確診感染新冠毒病，她們介乎50至62歲，正接受隔離治療，情況穩定。該病房已暫停接收新症及探訪安排。該院已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的情況。該院已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

或變種病毒株XBB分支 另外，前政府抗疫專家顧問、香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅昨日表示，預計本港今年10月底至11月初將出現新一波新冠高峰期。他指，現時新冠病毒變種速度很快，料屆時將流行變種新冠病毒Omicron變種病毒株XBB的分支，但暫時未能確實是哪一種病毒株。他稱本港市民的抗體每半年會下跌，引發下一次新冠高峰，但隨群體混合免疫愈來愈高，每次高峰應較上一次弱，呼籲社會毋須過慮，他提醒高危群組每隔半年接種疫苗加強劑。

對於美國輝瑞及莫德納等藥廠正研發新一代針對XBB的單價新冠疫苗。孔稱，目前未有相關臨床數據，冀下次新冠高峰期前可引入本港。