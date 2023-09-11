防奪命肺炎球菌 僅4成長者打針

新型疫苗更長保護力 推廣欠積極 肺炎是本港第二大殺手，而肺炎鏈球菌是常見致病原之一。有病人組織昨公布一項調查發現，本港肺炎鏈球菌疫苗接種率未如理想，屬高危群組的長者接種率僅四成。逾半中老年人士因不認識疫苗而無接種。團體提醒，超過65歲的長者因肺炎鏈球菌肺炎而入院的風險，較18至49歲人士高出逾10倍。隨着近年相關疫苗出現突破性發展，並已於香港衞生署完成註冊，政府應盡快更新疫苗接種建議，保護高危群組。

半數50歲以上受訪者不知疫苗 香港病人組織聯盟與香港理工大學護理學院早前訪問逾2,000名50歲或以上人士，發現約一半受訪者沒有接種肺炎鏈球菌疫苗，主要原因包括「不知道」或「不清楚」有疫苗、「沒有足夠疫苗資訊」及「擔心疫苗副作用」等；約一半人更不知道肺炎鏈球菌疫苗接種途徑，甚至不知道65歲或以上人士可獲政府資助或免費接種。

調查同時發現，受訪者認為理想疫苗的最重要條件，分別是保護力持久、能夠免費接種、高安全性。超過八成受訪者期望，只需接種一劑疫苗便獲得足夠保護。此外，受訪者對肺炎鏈球菌認識不深，較少人留意耳痛、精神昏亂、頸部僵硬等，都是感染時可能出現的徵狀，而較少人知道肺炎鏈球菌可引致腦膜炎、敗血病等嚴重疾病。

政府現時提供13價及23價肺炎鏈球菌疫苗接種。前者屬於結合性疫苗，保護力較持久，惟只覆蓋13種血清類型；後者屬於多醣型疫苗，可覆蓋較多血清類型，但保護力較短。香港大學醫學院感染及傳染病科專科醫生孔繁毅表示，近年15價及20價肺炎鏈球菌疫苗，已於香港衞生署完成註冊。他指，兩款疫苗屬於結合性疫苗，保護力持久，所覆蓋的血清類型亦較廣闊，建議政府盡快更新疫苗接種建議，及資助老年人士免費接種最新疫苗，加強保障高危人士。

倡降資助門檻 增誘因簡化接種 香港藥劑專科學院院長、註冊藥劑師鄭綺雯表示，現時為65歲或以上長者而設的肺炎鏈球菌疫苗資助計劃，長者按病歷而分為高風險及低風險兩個群組，所接種疫苗劑型及劑量有不同。她認為，目前安排複雜，公眾難以理解，建議引入新一代疫苗時，可簡化疫苗接種政策，增加長者接種誘因。

香港病人組織聯盟主席袁少林促請政府加強肺炎鏈球菌公眾教育，做好預防工作，包括降低疫苗資助門檻，例如考慮所有65歲以上人士免費接種肺炎鏈球菌疫苗，甚至降低年齡門檻，建議為50至64歲有長期病患人士提供資助。