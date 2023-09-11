港辦一帶一路論壇 探討中東機遇

【本報訊】內地倡議「一帶一路」至今10年，港府財金官員昨日在網誌表示，港府和香港貿發局將於星期三、四一連兩天舉辦「一帶一路高峰論壇」，迎來數千位海內外政商界領袖、企業家和非政府組織翹楚，總結過去10年一帶一路的成績和經驗，共同探討未來如何合力推動高質量發展，以及香港未來如何發揮更積極貢獻。今年論壇特設「中東專場」，探討一帶一路在中東地區的新機遇和合作，凸顯對中東市場的興趣和重視。

數千政商企業家出席 他指出，一帶一路倡議的推進將為市場帶來龐大的基建投融資活動，讓基建項目更快速落實。就基建項目的籌融資而言，港府在去年的《財政預算案》就提出由香港按揭證券公司推出「基建融資證券化產品」試點計劃。今年5月，香港按證公司成功透過特設公司Bauhinia 1完成首次基建融資證券化產品發行。

隨一帶一路國家愈來愈多使用人民幣作跨境貿易結算，而本港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，港府致力豐富離岸人民幣的投資產品和渠道，以及風險管理工具，以滿足投資者的資金配置和風險管理的需求。專業服務方面，本港能為一帶一路眾多基建項目，提供所需的工程、建築、財務諮詢、會計和法律服務的支援。作為中國境內唯一實行普通法制度的司法管轄區，正全力鞏固香港作為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心的定位。