夜經濟催谷復甦 街頭表演 拆牆鬆綁是首務

本港零售市道反彈乏力，政府擬推動「夜經濟」加快復甦，詳情最快今周內公布。有地產業界人士昨表示，本港應該轉型為消費城市，吸引更多的外來人和本地人消費，但不應僅限於大笪地等模式。他又建議，政府應該為街頭表演者提供便利，減少需要申請的手續等。

建議減低企業稅項 在應對夜市經濟上，中原集團主席施永青認為，政府應採「無為而治」政策。他指經濟不景才籌辦大笪地，但現時失業率低，難以有人去支撐籌辦。他建議，夜市經濟應有待市場推展，政府不宜出手，且能夠做的亦不多。相反，政府應減少企業負擔、少收稅項。此外，應減少市場限制，提供更多發展空間，以街頭表演為例，政府可提供更多便利，減少需要申請的手續等。

另外，內地樓市下行，施認為內地房地產一向靠用家、投資者及投機者三方面托市，惟限制投資者及投機者入市後，用家再難以獨力支撐樓市。若內地當局嚴格執行「房住不炒」政策，市場將難以消化大量新盤，建議內地可以參考港府多年前的「孫九招」，減少土地供應。

他又認為，現時內地地方政府仍在拚命賣地、推地，但之前的土地還未完全消化，對解決問題無好處，所以一定要減少供應，另外要開放需求。

戲院推出夜場優惠 消息指，港府最快今周四交代夜經濟活動安排，料活動命名為「香港夜繽紛」。其中，活動將於今月底起在灣仔海濱舉辦夜市，初步設80多個攤檔，當中一半售賣熟食，有餐飲業界指現場將設有美食區及手信區，另外會有文化和音樂表演等。

此外，有戲院早前已配合活動而推出夜間優惠，即日起至今月27日晚上9時後場次戲票只售50元，晚上11時後戲票只售35元。有商場則響應宣布，本月15日起逢周末及假期將會延長營業時間，至晚上12點，並推出多項夜間消費優惠。