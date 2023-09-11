逾百校舍災後受損 10校今需改上網課

【本報訊】本港經歷大暴雨後，多處雜物仍有待清理。教育局昨日在政府記者會上公布，有117間學校報告校舍受損，有10間未能於今日上面授課。跨境學生亦因部分口岸關閉而需轉到皇崗口岸過關，料325人受影響。

署理教育局局長施俊輝昨日在政府記者會表示，教育局共收到117間學校報告在暴雨期間校園損壞，全部已指派承辦商清理，除了一間學校需要付運電力零件外，其餘116間的修復工程都在昨日完成。不過，有10間學校受到破壞需要進行善後工作，暫時未能於今日復課，將安排進行網課，並已通知家長及學生。

跨境校巴經皇崗到港 跨境學童方面，港府安排跨境校巴轉往皇崗口岸到香港，涉及13輛校巴，共325名學童受影響，相關學校已通知全部受影響家長及學生，強調保障師生安全是最重要考慮。

另外，教育評議會會長何漢權昨日在電台節目表示，在暴雨密集地區，有學校清理雜物需時，或會影響部分學校今日上學安排，教育局已允許學校自行決定，是否需要上學，安排具彈性。

提到公社科內地考察團規劃，何表示有需要檢討安排，指有不少考察團拓展至內地較遠省市，認為是過急，他關注教育局長遠能否持續投放大量資源。他又稱，香港不同類型的博物館，亦可進行國民教育，建議除了到內地考察外，亦可鼓勵學生放假期間前往學習。