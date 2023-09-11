石澳道恢復9號巴士 實施單線雙程行車

【本報訊】運輸署昨日表示，早前因山泥傾瀉和路陷而需暫時封閉的石澳道經搶修後已經重開。經巴士試路後，城巴來往筲箕灣及石澳的9號路線，恢復單層巴士行駛，頭班車於昨晨6時分別從筲箕灣及石澳開出。運輸署提醒駕駛人士，現時有關路段正實施單線雙程行車，請注意現場交通情況，小心駕駛。

路陷事故 居民被困 城巴於清晨5時50分派出一輛單層巴士抵石澳巴士總站，頭班車於6時開出，每隔20分鐘一班車。一名菲律賓籍女乘客表示，她與母親同住石澳，受路陷影響，她們被困石澳3日，未能前往市區。現場所見，由於天氣不穩定，乘搭巴士的市民不多，只有零星乘客。

運輸及物流局局長林世雄昨於社交網站表揚相關部門和承建商迅速完成加固路基和修復部分路面，並感謝巴士公司短時間內調動多輛單層巴士行走相關路線，連夜試路以滿足石澳居民出行的需要。

港鐵表示黃大仙站設施修復工作需時，呼籲乘客在可能的情況下，今早盡量使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘綫。廣東省深圳市人民政府口岸辦公室昨公布，經搶修後，香園圍口岸將於今早7時恢復通關，供港鮮活車輛可轉行蓮塘口岸及皇崗口岸，文錦渡口岸其他貨車及客車可轉行蓮塘、皇崗及深圳灣口岸。城巴表示，連接該口岸的B7及B8號線會恢復正常服務。