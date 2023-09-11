無發布緊急警示 港府死撐非必然使用

【本報訊】政府昨日下午舉行聯合記者會，多個政府部門都有派官員出席交代暴雨後的應對及善後工作。港府表示暴雨雖造成廣泛地區水浸和山泥傾瀉，但當局已進行搶修工作回復道路及社會運作，預期今日上班上學日，社會可如常運作，但仍會因應持續降雨而保持高度戒備狀態。當局又再次解釋自然災害未必需要用到警示系統，又指撤離石澳居民是尊重意願，並非錯配。

港府在記者會上指，特大暴雨造成廣泛地區水浸及山泥傾瀉，多區出現極端情況，政府全力做好應急工作，目標讓市民盡快回復正常生活，目前整體回復基本正常運作，包括路政署基本完成各主要幹道及巴士行經路線，專營巴士大部分服務已復常；渠務署確認的個案已處理及解封等，料今日上班上學日不會出現問題，而天文台預測本周仍會下雨，至下周初才好轉。

認為市民會注意黑雨訊息 至於石澳道山泥傾瀉導致居民被迫滯留，港府指由保安局統籌提供物資及撤離安排，運房局搶修路面，前晚已開放一條行車線，由昨日開始安排單層巴士行駛，令當區居民出入不受阻，強調在撤離居民後道路隨即開通，並不是錯配，而是尊重居民意願，「開心啲村民有番巴士服務，與外界聯絡，我哋都好開心。」

被問到為何不使用緊急警示系統，港府則表示，天文台發出黑色暴雨警告訊息後，市民一定會注意到雨勢，以及各區造成的水浸情況，並認為自然災害未必需要用到警示系統。