獨立屋涉僭建地庫違法 務須嚴厲究責

紅山半島塌山泥揭隱患 72號屋疏散 百年一遇超級雨災過後，本港多區仍滿目瘡痍，而位於港島大潭的豪宅屋苑「紅山半島」沿海斜坡山泥傾瀉，至少3間市值近億元的獨立屋，其建築結構受影響，隨時可能倒塌。港府再派員跟進視察指，其中一間72號獨立屋有明顯危險，即時疏散有關佔用人，初步發現建築涉及僭建。當局重申，任何僭建皆可能影響市民安全，必會嚴厲執法。有專家初步分析，涉事獨立屋疑在花園下僭建兩層地庫，認為業主責無旁貸。

紅山半島第70、72及74號臨海獨立屋受山泥傾瀉影響，泥土流失下，地基明顯外露甚至懸空，而部分花園平台連同欄杆等損毀，沿斜坡下塌，幾乎跌入大海。事故發生後，有周邊居民稱無過分擔憂，強調居住30多年以來屋苑一直安全。

斜坡屬官地 已安排復修 屋宇署、土力工程處過去兩日派人到場視察後指，72號屋有明顯危險，故已即時要求執法部門疏散有關佔用人。至於70及74號屋，當局指視察時並無發現屋宇整體結構有明顯危險，但由於毗鄰斜坡有山泥傾瀉，屋宇下方擋土牆部分外露，需作進一步視察了解情況及評估。為安全起見，有關戶主或佔用人已按指示，暫時圍封屋宇臨海毗鄰斜坡的露天泳池及花園位置，以策安全。當局將進一步評估有關屋宇及斜坡的狀況，以考慮相應跟進行動。

港府昨交代雨災後善後工作時亦提到，72號屋疑涉及僭建等違規行動，但眼前首要工作是修復斜坡，以市民安全為先，稍後再展開執管工作。當局又指，涉事獨立屋外的斜坡屬官地，當局已安排復修，首階段將安排噴灑石屎工程作穩固，料未來數日內完成。有官員重申，僭建行為危害市民安全，港府非常重視，會嚴厲執法。惟僭建是否導致屋宇未能承受雨水，繼而引發山泥傾瀉，仍要待專家分析。

結構工程師倪學仁指，涉事屋宇搭起棚架，正進行裝修工程，他懷疑裝修期間切斷排水口，令暴雨期間雨水無法經渠管排走，雨水不斷向下流，沖刷斜坡最終引致崩塌，連帶兩旁坡體塌下。他又分析現場照片，相信涉事屋宇有僭建，在花園地底挖土，僭建兩層地庫，質疑僭建後無適當處理邊坡穩定，導致暴雨期間出現嚴重山泥傾瀉。

還原圖則 業主責無旁貸 倪學仁認為，獨立屋的業主須負上責任，稍後需為斜坡勘測，向屋宇署提交鞏固方案，並展開工程，相信需要移除所有僭建物，並還原至圖則要求。執業大律師陸偉雄表示，若建築僭建影響斜坡結構，而導致山泥傾瀉情況加劇，港府進行修葺工程所衍生的開支等，有機會向業主追討。