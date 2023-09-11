柴灣百米路陷 的士墮坑被困

【本報訊】經歷世紀暴雨後，本港多區出現路陷情況。昨日清晨6時25分，香港天文台發出黃色暴雨警告，上周四（7日）黑色暴雨重災區之一的柴灣又有路陷。連城道懷疑不敵雨水侵襲，在連翠邨對開有路面下陷，一輛駛經之的士車轆跌入坑內進退不得，的哥無奈落車求助。

從現場所見，連城道有約100米長的行車路面瀝青損毀，大塊瀝青更被雨水沖起，令路面凹凸不平難以行車。有關部門隨即派員到場維修，掘泥機將受損瀝青掘起弄碎，再由泥頭車載走清理，以便稍後再進行重鋪路面工程。受事件影響，連城道近連翠邨的一段來回行車線俱需封閉，直至路面修好後才會重開。

大潭主壩水浸 淹車路變激流 另外，昨晨8時許，港島大潭道大潭水塘主水壩疑受豪雨影響出現水浸，水深及膝並淹沒行車路。有網民拍攝車輛駛過水壩情況，可見車輪駛過水浸位置時，濺起陣陣水花。另有網民對此情況，不禁驚呼「又變激流」！駛經的車輛也需要慢駛。此外，大潭水塘在連場暴雨下儲水充足，就快滿瀉而需要洩洪減壓。