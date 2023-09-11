護土牆密密冧 唯恐活埋難安枕

山泥傾瀉75宗 暴雨未告終 本港先後經歷「蘇拉」和「海葵」雙風夾擊，市面受過百年來最嚴重暴雨摧殘，多區連日出現75宗山泥傾瀉報告，護土牆亦密密崩塌。天文台預測未來9日本港暴雨仍未告終，大雨沖刷山坡，市民寢食難安恐遭山泥活埋，惟發展局指本港就防治山泥傾瀉有超前部署，「死撐」塌坡風險可控。不過，土木工程師指暴雨後一兩天發生山泥傾瀉的機會較高，提醒市民注意斜坡所流出的水，若是泥黃色，代表有斜坡泥土較鬆散，崩塌機會較高。

繼觀塘茶果嶺村、筲箕灣耀東邨及石澳等地在日前暴雨下出現山泥傾瀉後，昨早天文台發出黃色暴雨警告信號期間，紅磡佛光街遊樂場對落斜坡有一幅面積約10米乘10米的護土牆崩塌，泥土瀉下湧向平治街行車線上。山頂道60號對開亦再出現山泥傾瀉，道路繼上周被山泥堵塞後再次被「封路」。西貢甘澍路亦有屋苑山坡冧山泥，露出建築物地基。

辯稱超前部署防治可控 發展局局長甯漢豪昨日表示，截至當日中午12時，土力工程處收到75宗山泥傾瀉報告，當中已完成檢查54宗相對較嚴重的山泥傾瀉事故，並建議斜坡維修部門緊急處理。

她提到19宗事故涉及全面封路，而大部分已陸續開通，並有6宗需疏散民居，其中茶果嶺村的疏散涉及最多人，並於前日已解封，另外5宗主要涉及低矮建築，包括大潭紅山半島等，共撤離20多人。

甯漢豪指，香港山多，亦屬颱風入侵地帶，港府多年前已做渠務、斜坡管理工作，有關的設施維護及建設標準已於國際水平，甚至名列國際前列，而近日雖然遇上百年難見的暴雨，但整體水浸及山泥傾瀉情況仍屬「可控」，反映有一定「底氣」。她續指，當局每年用19億元維護人造及天然斜坡，並會持續進行，強調香港有「超前部署」，希望市民放心。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強卻指，港府的「超前部署」理應已預計會出現山泥傾瀉，並事前鞏固斜坡。他認為，氣候變化接續帶來極端天氣，當局不能經常以「百年一遇」來為塌坡推搪，幸好今次未因此造成人命傷亡，否則只會證明過去所做的工作不善。

天文台預測一道低壓槽會在今日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而隨着該低壓槽減弱，隨後一兩日該區驟雨逐漸減少，但預料一道廣闊低壓槽會在本周後期為南海北部及華南沿岸地區帶來不穩定天氣，整周都會有驟雨。

香港工程師學會土木分部前主席陸偉霖指，山泥傾瀉一般於暴雨之後一兩天發生，因為斜坡持續受到不同程度雨水沖刷，雨水會於山的表面流過，滲入並沖走泥土，令土質疏鬆，尤其大雨後，水分或會集中於一處，特別沖刷該斜坡，引致山泥傾瀉。

山坡流出泥水從速遠離 至於未來數天本港仍有大機會下雨，陸偉霖相信若雨勢不大，再現山泥傾瀉機會有限，除非未來數天雨勢更惡劣，令原本不多水的泥土再有積水及儲水。他又提醒，市民一般經過山坡，可留意山坡所流出的水，若有泥水流出，便顯示斜坡泥土較鬆散，需要特別留意，遠離山坡。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則指，部分地方出現山泥傾瀉或與違規建築有關，尤其興建人造斜坡時，設計上未必會預計坡上有相關僭建物，較易出現崩塌危機。