笑看天下：印度拉攏南方國家背後

二十國集團（G20）領導人峰會喺印度舉行，中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京都缺席，焦點自然落在東道主印度身上。印度自去年12月成為G20輪任主席國後，過去9個月喺外交上嘅積極和投入之大，堪稱罕見。

最近，印度據悉只花費7,500萬美元，不到美國太空總署（NASA）登月任務預算嘅千分之一，竟成功登月全球首創降落月球南極，總理莫迪為此雀躍不已！挾着太空探測嘅威水成就，莫迪視今次峰會為難得嘅外交良機，盼藉此提升印度喺國際事務上嘅地位。莫迪早已投書國內報章，預告佢對G20議程嘅願景，佢話「會透過諮詢不止G20的夥伴，還有聲音往往未獲聽見的全球南方同路人，來形塑G20的優先事項」。

莫迪雄心勃勃，佢所指嘅全球南方同路人，係指新興、發展中和不發達國家，呢啲國家大多位於南半球。莫迪早喺今年一月中旬主辦「全球南方之聲峰會」，邀請125國嘅代表以視像形式開會，收集和交流全球南方國家嘅訴求。莫迪今年5月赴廣島參加完七國集團（G7）峰會後，又風塵僕僕轉往巴布亞新幾內亞，主持「印度-太平洋島國合作峰會」，被視為進一步展示印度重視南方國家聲音嘅形象。

印度嘅外交騷，宣傳全球南方概念，好明顯又係衝着中國而來，要爭奪太平洋島國和非洲盟友。莫迪分明針對中國強調嘅「始終同發展中國家同呼吸、共命運，過去是、現在是、將來也永遠是發展中國家的一員」！莫迪熱炒全球南方概念，加上美國嘅煽動，明顯想同中國爭一日之長短。拜登極力討好莫迪，支持印度拉攏南方國家，全力抗衡中國嘅「一帶一路」。G20峰會美印如膠似漆，莫迪情傾老美，為印太戰略鼓與吹，盲嘅都睇到喇！