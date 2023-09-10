冰鑑春秋：人類戰爭進入下一階段

美國國防部複製者計劃出爐，將在18到24個月內建造上千個部署在全球的無人機艦基地，目的在嚇阻美國的軍事對手不敢輕舉妄動。國防部強調，這項計劃不必增加經費，也不會成立新的機構，而是利用現有的資金與編制，加速擴大生產規模與武器交付，從而更快獲得軍事優勢，讓美軍系統比潛在競爭對手系統「更難規劃、更難打擊、更難擊退」。

其實說穿了，美國就是把過去不斷在研究發展中的各種智慧型無人機艦載具，進行系統性的整合，除了將更多資源投入生產編成外，更重要的就是開始實戰部署，讓這些載具可擔負更多第一線的戰備任務。而之所以會如此，顯然是從俄烏戰爭中獲得教訓。

人類史上第一次雙方都投入大量無人機艦進行實戰的戰爭，就發生在現在的俄烏戰場上，由於武器運用觀念的不同，導致過去習以為常甚至視為經典的作戰方式，幾乎全數遭到顛覆。相對簡單的無人機具可以用更便宜的成本、繞過精密昂貴的防衞系統，對敵人造成巨大傷害，這使得戰術發生根本性的改變，也引起各國的關注。而美軍的所謂複製者計劃，就是吸取了實戰中的經驗，重新調整美軍的發展方向。

儘管美國強調這並非表示美中或台海衝突迫在眉睫，卻毫不諱言地承認「這是與中國進行戰略競爭時代所必須的」。因為過去20年解放軍的突飛猛進，打造出一支現代化軍隊，嚴重削弱美軍優勢，美軍就寄望用大量無人機艦部署，讓美國取回壓制力量。但解放軍對各式無人機具的發展也不遺餘力，光是最近的數次演習，便已出現不少蹤迹，未來中美若發生衝突，或許將是一場無人戰爭，科幻片中的場景，也將在真實世界中出現。