激濁揚清：楓葉國沒有覺醒的空間

杜魯多自言於2015年上台時曾希望與中國達成自由貿易協定，但兩國關係因加方協助美國拘捕過境的中國科企華為太子女孟晚舟而變得敵對。他認為中加關係目前可能算是穩定，沒有惡化亦沒空間改善。杜魯多不愧是小白臉，從政卻中看不中用，被強鄰搓圓撳扁，反華不長眼睛，在中加關係上當然接連撞板。單是加國駐華大使館早前在其開設在中國微博上的社交帳號，發布聲援烏克蘭貼文，竟出現「香港獨立」的黑暴旗幟。雖然影片未幾便下架，但加國駐華大使館職員不懂中文嗎？抑或明知是黑暴旗幟，偏要對北京進行挑釁？觀乎加國與台灣互動頻繁，有議員支持台灣參與國際組織；加軍艦艇屢次穿越台海，究竟對中國極為重視的統一、決不容別國干涉的立場，楓葉國是作何事觀？