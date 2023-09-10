筆下風雲：拜登大細超只會失算

美國全方位壓制中國，除了大打貿易戰、科技戰、台灣牌、新疆牌，攪亂南海引發衝突也是美國的大戰略之一。東盟峰會剛於印尼舉行，事前傳出美國總統拜登出席卻成空，換成副手賀錦麗與會，令東道主印尼大表失望。但拜登轉個頭卻跑到印度出席G20峰會，隨後即出訪越南。越南也是東盟成員國之一，拜登重越南輕印尼，打的是甚麼算盤，十分明顯。

東盟國家大都跟中國關係密切且較友好，例如緬甸、柬埔寨都是親華的佼佼者，印尼跟中國也有大量經貿往來。然而，越南則存在變數，皆因它跟菲律賓一樣，與中國在南海有主權爭議。早前菲律賓在仁愛礁與中方產生齟齬，在美國煽風點火下一度十分囂張，拜登希望照辦煮碗，將同一套擺落越南，冀藉着中越領土爭議，將中國在東盟的友好關係逐一擊破。

事實上，東盟峰會舉行前夕，中國公布新版地圖引發了菲律賓、馬來西亞、印尼、印度等國抗議，菲律賓總統小馬可斯甚至揚言，他會在東盟峰會期間促進討論中國新版地圖問題，惟最後峰會不但無作任何討論，聯合聲明同樣隻字未提。很明顯，中國擺平了事件，各國亦不欲開罪中國。照此觀之，越南真的會如拜登所想，任由美國挑撥離間嗎？反之，拜登如此「大細超」，平白失去跟印尼建立關係的機會，無異於將印尼進一步推到中國一邊。

美越之間曾經打過越戰，美軍傷亡慘重，經此一役，美國骨子裏亦不會真心把越南當成盟友，越南豈會不知情？作為一個蕞爾小國，又是中國的鄰邦，越南不可能全面倒向美國，經濟上仍會繼續倚重中國，但軍事上也可跟美國有些合作。左右逢源，互不得失，在中美之間謀求生存，正是南海小國最佳的生存之道。