龍吟虎嘯：北韓以小博大創奇迹

在這個世界上，對美國的戰爭威脅和霸蠻回擊最勇的國家是北韓，二話不說，直接簡單，以不斷核試及發射導彈「說話」，對美國、日本、南韓發出反威脅。至今，北韓的核武可用洲際導彈、載着核彈頭打到美國本土；美國的反導彈系統可能還可應對北韓的核導彈，但不敢不把北韓的核武當回事，總有幾分忌憚，日本、南韓就更是萬分懼怕。北韓的核武及敢於使用核武打大戰的決心意志，美日韓一直「沒轍」。

俄烏戰爭以來，不但西半球局勢緊張，東半球也緊張。朝鮮半島火藥味沖天，北韓不斷試射導彈，美日韓不斷搞軍演。日前，北韓發射模擬搭載核彈頭的遠程戰略巡航導彈，聲稱是要警告敵人美國和南韓，朝鮮半島局勢已有「實質性核危機」。美國則出動超音速轟炸機在朝鮮半島演習，亦展示空軍人員接受新型碉堡剋星炸彈的組裝及裝載訓練。

北韓還有一個特點，就是舉凡進行核試或發射導彈的同時，會猛放狠話以震懾敵方。今次發射兩枚彈道導彈後，北韓中央軍事委員會聲言，此舉是採取進攻性行動，令敵人認識到北韓使用核武的必要性；強調北韓全體核武力量堅持高度的緊張性及動員性，採取徹底的戰爭遏制力壓倒性行動，使美國和南韓的「軍事流氓更加清楚地認識到他們面臨巨大威脅的現實」。

事實上，不論美日韓再怎麼看不起「貧窮落後」的北韓，也不能不重視北韓的核打擊力量。而今次美軍展示的5,000磅碉堡剋星炸彈，就是為了對付北韓的地下核武、導彈設施。

北韓不斷發展核武，「採取進攻性行動」，是平壤數十年來的國策。不管國際風雲如何變化、內外條件如何變化、中美俄日韓如何根據朝鮮半島局勢博弈，北韓都堅持「核武國策」不動搖。在這個過程中，美日韓西方使出各種軟硬手段，威逼利誘，平壤從不屈服或被忽悠。以北韓之「弱小」，這是一個世紀奇迹！