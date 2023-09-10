政情：投得冠軍神戶牛 黃傑龍唔收手

日本嘅吞拿魚競投可謂舉世知名，但拍賣和牛，大家又見過未？從事飲食業嘅環境運動委員會主席黃傑龍尋日喺日本出席神戶牛拍賣，結果投得全場總冠軍嘅神戶牛。儘管起初佢嘅目標係打算買一隻牛，但後來按捺不住「理智地衝動」，再拍多一隻北海道黑毛和牛先收手。

撳掣競投 對手全是日人 要了解神戶牛到底有幾咁「巴閉」，就要知道只有兵庫縣1,200年前延續至今嘅獨特品種、並喺當地出生同飼養，再按嚴格嘅協會審核制度，同埋須被評級為A4（6）以上，先可以稱為神戶牛。而黃傑龍投得嘅神戶牛，有產地可依、有血統可據，仲要係A5（12）嘅天花板評級，難怪「勝利」一刻全場鼓掌，並獲大會送上「最優秀賞」嘅木牌。

雖然黃傑龍唔肯透露成交價，但參加拍賣會條件並非單憑「錢」，原來要被邀請參加神戶和牛協會，先有資格置身會場、撳掣競投。今次拍賣會嘅外國人就只得佢，即係佢嘅對手全部係日本人。

講起「撳掣」，其實係神戶牛拍賣會嘅一項特色，事關場地電子化，供拍賣嘅和牛係隔住玻璃展出，參與競投人士嘅案頭都有一部電腦供撳掣拍賣之用，若認為價錢適合，就要鬥快撳掣。黃傑龍話平時唔會衝動購物，當頂級神戶牛成為囊中物之後本應收工，但繼續坐喺拍賣場嘅佢，覺得北海道黑毛和牛「價錢好鬼抵」，雖然同事喺旁邊勸阻，但佢最終都忍唔住，要買多隻牛先至甘心。