要聞港聞

裸聊被勒索 青年失近2.5萬

【本報訊】橋唔怕舊，又有人墮裸聊陷阱！上周五下午5時許，一名22歲男子在馬鞍山西沙路報案，指早前被人以應用程式拍下不雅影片，其後被對方勒索24,500元。由於事主恐防影片被人放在網上散播，遂依照指示交付金錢。執法人員經初步調查後，把案件列作「勒索」，暫未有人被捕。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc