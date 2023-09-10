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裸聊被勒索 青年失近2.5萬
【本報訊】橋唔怕舊，又有人墮裸聊陷阱！上周五下午5時許，一名22歲男子在馬鞍山西沙路報案，指早前被人以應用程式拍下不雅影片，其後被對方勒索24,500元。由於事主恐防影片被人放在網上散播，遂依照指示交付金錢。執法人員經初步調查後，把案件列作「勒索」，暫未有人被捕。
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