血庫告急 僅剩4天存量

【本報訊】繼超強颱風「蘇拉」襲港後再遇歷來最強黑雨，造成本港多區大規模水浸。連番受災害影響，香港紅十字會輸血服務中心昨日表示，目前血庫存量已下降至極低水平，僅餘4天存量，故緊急呼籲，特別是O型血人士盡快前往捐血，以確保病人獲得適切的臨床輸血治療。

A型B型O型最缺乏 紅十字會輸血服務中心網站顯示，目前血庫存量跌至非常低水平，只可維持4日用量，當中O型、A型及B型血最缺乏，前日（8日）的血液收集量一日僅508袋，與中心每日目標的650袋有一定距離。

中心補充，現時血液收集服務已經回復正常。凡年齡介乎16至65歲（符合特定條件人士可捐血至75歲），體重達41公斤或以上的健康人士均可加入捐血者的行列，市民可致電各捐血站或透過電話應用程式「HK Blood」預約捐血。為答謝市民支持，在昨日至本周五（15日）期間於捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈「捐血隊長保溫袋」一個，數量有限，送完即止。

患地中海貧血須定期輸血 全港醫院每日都需要血液以治理不同傷患，各大醫院的急症室、緊急手術和器官移植手術，均需用上大量血液。而患有地中海貧血症患者，病人必須定期輸血及注射除鐵藥治療，如果血庫存量不足情況持續，病人的治療將會受到影響。