貨車撞洗街車尾 機場外判工夾斃

轉彎未察路況 肇事司機涉危駕被捕 昨日凌晨時分，一輛中型貨車沿赤鱲角北大嶼山公路駛至一交匯處，在轉彎駛至國泰城對開，懷疑失控猛撼一輛洗街車車尾，站在車尾的中年男工被夾困兩車之間當場慘死，地上遺下疑似腦漿及肉碎。貨車司機報稱不適須送院治理。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」把他拘捕。據悉事發時，洗街車後一段距離有一輛護航箭嘴車，惟涉事貨車轉彎落斜切入慢線時，司機疑未有留意路況收掣不及肇禍。

事發於昨日凌晨4時許，該輛中型貨車沿赤鱲角北大嶼山公路往駿運路交匯處方向行駛，在當駛至觀景路8號國泰城對開，車輛懷疑突然失控，猛烈撞向一輛洗街車車尾，適時一名在車尾相信進行道路清潔工程的中年男工，閃避不及下慘被夾在兩車之間，有工友赫見發生意外，慌忙協助報案。

貨車車頭殘留延至地面血痕 救援人員接報趕至，發現該名被夾困在兩車之間的姓張（55歲）男工人，身體多處嚴重受傷，經檢查後證實他當場死亡。執法人員封鎖現場，貨車車頭殘留一條延至地面的血痕，地上遺下大量鮮血及疑似腦漿及肉碎，場面駭人。

中型貨車姓鄒（44歲）男司機報稱不適，清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」把他拘捕，並把他帶走扣留調查。執法部門正進一步調查意外經過及原因，呼籲任何人士如目睹意外發生經過或有任何相關資料提供，請與調查人員聯絡。

據了解，捱撞的為機場外判洗街車，事發時正在進行工作，平時會有用作提示其他駕駛者的箭嘴車護航。

事發正收喉 另一工人逃大難 洗街車一車共有3人，事發時2名工人正在車尾收喉，2人見貨車衝至時，其中一人及時閃避，惟另一人慘遭撞斃。消息指，涉事洗街車後一段距離有一輛護航箭嘴車，惟涉事貨車沿橋面快線轉彎落斜切入慢線時，懷疑司機未有留意路況，結果收掣不及下釀成慘劇。