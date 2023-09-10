中年漢藏仿製槍 港鐵站被拘

【本報訊】上周五晚上近7時，執法人員於港鐵土瓜灣站巡邏期間，發現一名男子形迹可疑，隨即上前把他截停調查，同時在該名男子身上，檢獲一支懷疑電弧打火機。執法人員經初步調查後，以涉嫌「管有仿製槍械」，拘捕一名姓陶（55歲）男子，他其後獲准保釋候查。