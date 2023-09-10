預付卡洗億元黑錢 5名公司骨幹落網

油尖區執法人員早前根據線報及經調查後，於今年8月7日至9月7日期間，在全港多區進行代號「捲力」拘捕行動，以涉嫌串謀「洗黑錢」罪，拘捕5名（42至59歲）本地男子。他們分別為公司持有人及董事，涉嫌在2020至今年間，利用8間公司購買預付卡，繼而清洗共約1.05億元懷疑犯罪得益。

其中在上月初，人員在尖沙咀一間電子產品店外，拘捕一名懷疑用預付卡清洗黑錢的59歲本地男子，在其身上檢獲300張一次性預付卡及200張剛買下的Apple iTunes卡。經追查後，發現該名男子受聘於兩間紅酒貿易公司，利用一次性預付卡大量購買Apple iTunes卡，以清洗不明來歷的資金。人員同時發現除該兩間公司外，還有6間本地公司都均在相若時間，同樣利用預付卡清洗黑錢。

初步調查顯示，被捕人運用8間公司，於2021年9月至今年8月期間，購買超過4萬張、共值約2,000萬元的預付卡後，繼而在不同的便利店和超級市場轉購大量同等價值的Apple iTunes卡，然後轉賣來套現現金，又或收取由外地流入本港的懷疑犯罪得益後，以貨幣兌換形式及購買預付卡，來清洗該筆款項，並再次將相關預付卡寄至外地以逃避追查。

香港洗淨後轉返原地 至於涉案的其中4間公司在過去3年內，處理多間於日本註冊的公司及銀行戶口，把不明來歷款項流入香港空殼公司及銀行戶口，進行多重洗黑錢活動，最後再存入預付卡內。而當中最弔詭的地方，是把這些預付卡再寄回日本在當地進行消費。執法部門把這種洗錢形式，列為U型洗錢模式，即把金錢由外地流入香港洗乾淨後，最後再轉返原地。

行動中，人員檢獲約兩萬元現金、多部手機、多部電腦、大量文件、一批銀行卡及一批總值約18萬元的預付卡。所有被捕人士其後獲准保釋候查，須於10月向執法部門報到。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。