男童貨Van坐大髀扭軚玩水撥

【本報訊】近日兒童作勢揸大膽車的新聞屢見不鮮，單以上月計，本報已最少有3宗報道，當中多是因長輩溺愛，讓兒童將車輛當作「玩具」或碰碰車，供其玩樂。有讀者向本報報料，指前日（8日）下午約4時半，目擊上水清曉路近祥龍圍邨位置，一輛白色輕型貨車內，有兒童坐在司機大髀來回扭動軚盤，玩弄指揮燈及水撥，令人擔憂引發安全問題。

影片中已開引擎 從該讀者提供的影片中可見，司機疑眼見四野無人，容許男童坐司機位扭軚作狀「揸車」，男童一度向窗外張望。該讀者指，當時貨車正開着引擎，水撥狂揈，前輪胎亦見郁動。該司機於男童耍樂期間，慈愛地輕撫男童頭部，並從後緊抱，一派享天倫之樂事的神態，但旁人眼見卻感相當「牙煙」。

有法律界人士表示，不論電動車抑或汽油車，只要車輛引擎正在啟動，即屬於駕駛當中，任何人無牌駕駛均屬違法。如果有人允許幼童無牌駕駛車輛，有機會觸犯容許他人無牌駕駛罪，首次被定罪可處罰款5,000元及監禁3個月。