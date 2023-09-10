警車追撞的士 的哥頸傷送院

【本報訊】警車又再發生意外！昨日上午10時許，一輛警車沿藍田啟田道東行，在駛至藍田（西區）社區中心對開斑馬線期間，前面一輛的士疑因應路況停車，讓行人橫過馬路。

警車車頭標誌飛甩 詎料，尾隨警車懷疑收掣不及，直撼撞的士車尾，警車車頭標誌更告飛脫，的士車尾受損，姓林（50歲）的士司機頸部受傷，需由救護車送往聯合醫院治理。至於警車上無人受傷，案件列作「交通意外有人受傷」處理。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。今年9月3日凌晨，網上有一段警車與的士相撞「車Cam」影片，顯示一輛警察交通部的私家車，在跑馬地藍塘道落斜駛至蟠龍道交界，駕車警員疑似「發緊夢」，追撞前面一輛的士，的哥被嚇得「嘩」一聲。意外後，警員疑似「知衰」，落車向被撞車輛司機揮手致歉，並一臉惘然檢查警車損毀情況。

8月21日下午3時許，一輛警車在柴灣豐業街4號對開，與一輛駛離工業大廈的密斗貨車碰撞，警車掛於車頭的編號牌被刮花。事後，涉事貨車褪回工業大廈內，司機在場協助調查，事件中無人受傷，意外原因待查。8月3日上午10時許，一輛警車駛至尖東麼地廣場期間與一輛私家車相撞，幸好無人受傷。