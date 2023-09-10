大埔Tesla剷行人路 撞飛婦人再撼舖

深色的一輛Tesla電動車，昨晨在大埔安富道行駛期間，突然失控剷上行路，撞傷兩名男女途人。有「天眼」直擊意外一刻，顯示一名婦人被電動車撞飛後，再彈後波及另一名買餸的伯伯，二人同告倒地，電動車再撼撞店舖後才停下。兩名捱撞途人僅受輕傷，送院治理。片段引起網民熱議，有人估計「又係油門當brake踩」，有人建議「所有Tesla司機每年要考3次牌。」

撞歪交通指示牌 2傷者送院 事發於昨日上午9時許，一輛Tesla電動車沿安富道行駛，期間失控剷上右邊行人路，撞傷兩名買餸的男女途人。事發一刻的閉路電視片段其後在網上流傳，顯示涉事Tesla電動車，從懷義街轉入安富道後，直行往廣福道方向行駛。惟在駛近一間糧油雜貨舖時，懷疑失控剷上行人路，撞飛一名買餸的婦人，其後一名白衣阿伯亦被波及倒地，兩名傷者俱清醒，由救護車送往大埔那打素醫院接受治理，意外中有一支交通指示牌被撞歪。

執法部門表示，肇事司機為一名姓江（66歲）男子，他當時駕車從懷義街轉入安富道，期間懷疑車輛突然失控。姓李女傷者（68歲）報稱手腳擦傷，另一姓潘男傷者（72歲）報稱頭腳受傷，案件列作「交通意外有人受傷」及「政府公物損毀」處理。網民指「阿伯畀個女人兜嘢砸落條腰度應該都好傷」。有人猜測「又係油門當brake踩」，有人建議「所有Tesla司機每年要考3次牌」。有網民質疑香港交通意外刑罰太輕，「呢啲刑罰太輕喇，無阻嚇作用，罰嗰小小錢又或者坐陣監，停陣牌咁有用咩，永久停牌佢無得揸車都起碼少個馬路炸彈」。