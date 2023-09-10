醫健：伶牙俐齒：薄血丸與脫牙的迷思

「醫生，我食緊薄血丸，使唔使停番幾日藥，先可以剝牙呀？」

抗凝血劑（俗稱薄血藥）是一類可以預防血液凹塞形成的藥物，通常用於治療心臟病、腦血管疾病和靜脈栓塞性疾病等。它們可以降低血栓形成的風險，從而減少心臟病發作和中風等嚴重後果的可能性。

口服薄血丸大概可分為兩類，一類是影響凝血因子的藥物， 例如華法林（Warfarin）；另一類藥物對抗血小板黏連，例如阿司匹林（Aspirin） 和氯吡格雷（Clopidogrel）等。當然，薄血丸也會延長術後出血時間，因此，在接受牙科手術前，很多患者會擔心是否需要停服薄血丸。

過去，牙科醫生亦普遍認為，在牙齒拔除手術中，患者應停用薄血丸一段時間才可進行，這是因為擔心增加術後出血風險。然而，這一觀點近年已經發生了變化。愈來愈多的研究顯示，在拔牙或牙科手術中，患者繼續使用抗凝血劑並不會顯著增加出血風險。

相反，停用抗凝血劑可能對患者的心血管健康造成更大的威脅。此外，牙科醫生也在手術過程中，可以利用一些簡單的止血措施，例如使用局部止血藥物、縫針和較長時間按壓等，亦能有效止血，並不會對身體造成影響。 事實上，一些國際權威的牙科學會，如美國牙科協會（ADA）已經發布了相應的指南，建議在脫牙手術中，不需要停用薄血丸。

除了服用薄血丸，不同的情況如發炎或細菌感染亦有機會增加脫牙術後流血的風險。如果你或者你的家人正服用薄血丸需要脫牙，記得要告知牙科醫生自身病歷，並且嚴格遵從術後護理的指引。

香港大學牙醫學院

口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷